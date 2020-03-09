Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli, PKK, Güncel

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:34
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına önceki yıllarda kırsal alanda faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Sinan" kod adlı D.A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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