Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
12.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:47
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay