Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
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Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

12.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:47
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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