Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu bir kişinin sahte paraları Gebze ilçesindeki nakliye işi yapan tır şoförleriyle piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Mollafenari Mahallesi'nde olduğu tespit edilen zanlı A.Y, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında, sahte 9 bin 400 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş