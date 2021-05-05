Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları başta Gebze, Dilovası ve Körfez ilçeleri olmak üzere il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Farklı tarihlerde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 6 operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, sahte 35 bin 690 lira ve 500 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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