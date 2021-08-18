Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya 675 adet sahte 100 dolarlık banknot sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya 675 adet sahte 100 dolarlık banknot sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H, C.A. ve A.D. yakalandı.

Operasyonda 675 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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