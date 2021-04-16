Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
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Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma ve fiziki takip neticesinde, bir kişinin İstanbul'dan kiraladığı araçla getirdiği sahte parayı başta Gebze ve Dilovası olmak üzere il genelinde piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli F.Ö, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin üst ve aracındaki aramada, 6 bin 390 lira sahte para ile 1 sahte çek ve 1,4 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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