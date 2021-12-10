KOCAELİ'DE 'PİTBULL' ÇETESİNE OPERASYON

ÇAYIROVA, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde 'Dağlı Kardeşler' ve ' Pitbull Çetesi' adı altında örgütlenen çek-senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 'Dağlı Kardeşler' ve 'Pitbull Çetesi' adı altında örgütlenen suç örgütünü takibe aldı. Silahla yaralama, çek-senet tahsilatı, tehdit ve benzeri suçların şüphelilerinin adresleri tespit edilerek özel harekat polisleriyle Kocaeli ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain, mermiler, çok sayıda senet ve belgeler ele geçirildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 16 kişi Gebze Adliyesine sevk edildi.