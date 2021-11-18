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Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hasan Ö. yönetimindeki 06 DSJ 71 plakalı otomobille Oğuz Ozan K. idaresindeki 64 NA 286 plakalı pikap, Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ö, ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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