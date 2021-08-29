Kocaeli'de perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde perona yanaşan yolcu otobüsü ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde perona yanaşan yolcu otobüsü ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı.
Polis memuru O.H, Gebze Terminali'nde perona yanaşan G.D. idaresindeki 68 HZ 321 plakalı şehirler arası otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı.
Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal