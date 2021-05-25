Kocaeli'de patlayan amonyak tankına müdahale edildi
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Kocaeli'de patlayan amonyak tankına müdahale edildi

Kocaeli'de patlayan amonyak tankına müdahale edildi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gaz dolum tesisinde amonyak tankının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gaz dolum tesisinde amonyak tankının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Balçık Mahallesi'nde bulunan gaz dolum tesisindeki amonyak tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Tanklara yakın olan işçiler B.Ö, M.Ö, E.Ö, Ş.Y. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, tankı soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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