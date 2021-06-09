Kocaeli'de parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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Kocaeli'de parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kocaeli'de parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kocaeli'de, parmağı delik damacana kapağına sıkışan 2 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki Ensar Vurgun, evde oyun oynadığı sırada parmağını delik olan damaca kapağına sıkıştırdı.

Durumu fark eden aile, çocuklarını alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kapağın çıkmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, alçı kesme makinesi yardımıyla kapağı keserek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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