Kocaeli'de parkta oynarken kaybolan çocuk bulundu
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Kocaeli'de parkta oynarken kaybolan çocuk bulundu

Kocaeli'de parkta oynarken kaybolan çocuk bulundu
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.

Baba S.A. parkta oynayan çocuğu M.A'yı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu evine 4 kilometre uzaklıkta buldu. Polis aracına alınan çocuk, Karamürsel Polis Merkezi Amirliğinde bekleyen babasının yanına getirildi.

Polis kamerasınca kaydedilen baba ve çocuğun kavuşma anı, görenleri duygulandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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