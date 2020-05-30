Kocaeli'de parklarda sosyal mesafe alanları oluşturuluyor KOCAELİ'de, sahil parklarında ve yeşil alanlarda sosyal mesafe alanları oluşturulmaya başlandı.

KOCAELİ'de, sahil parklarında ve yeşil alanlarda sosyal mesafe alanları oluşturulmaya başlandı. Yeşil alanlarda, sosyal mesafe için daireler çizildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran tarihi itibari ile hayata geçirilecek normalleşme süreci kapsamında çalışmalara başladı. Virüsün insandan insana geçiş yapmaması için sahil parklarında sosyal mesafe alanları oluşturuluyor. Sahil parkları ile başlayan çalışma kapsamında 9 metrekarelik dairesel alanlar çizgilerle oluşturuldu. Her sosyal mesafe alanın birbirine 5 metre uzaklığı bulunuyor. İlk olarak sahil parklarında oluşturulan sosyal mesafe alanları Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki mesire ve diğer yeşil alanlarda da oluşturulacak. Yetkililer, sosyal mesafe alanı içerisinde oturan vatandaşların birbirlerine en az 1,5 metre mesafede bulunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA