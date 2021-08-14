Park halindeyken alev alan kamyonet yandı
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Park halindeyken alev alan kamyonet yandı

Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Şekerpınar Mahallesi Çelik Sokak'ta park halindeki 41 VS 948 plakalı kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan fabrika çalışanları, otlara sıçrayan alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Park halindeyken alev alan kamyonet yandı
Park halindeyken alev alan kamyonet yandı
Park halindeyken alev alan kamyonet yandı
Park halindeyken alev alan kamyonet yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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