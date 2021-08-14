Park halindeyken alev alan kamyonet yandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Şekerpınar Mahallesi Çelik Sokak'ta park halindeki 41 VS 948 plakalı kapalı kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevrede bulunan fabrika çalışanları, otlara sıçrayan alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay