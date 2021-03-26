Kocaeli'de park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1010 Sokak'ta park halindeki minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını aracın bitişiğinde bulunan eve sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal