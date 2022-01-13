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Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç yandı

Kocaeli'de park halindeki hafif ticari araç yandı
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt Mahallesi İmsak Sokak'ta bir sitenin otoparkında park halinde bulunan 65 KB 613 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, otoparka ait güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, aracın ön tarafından dumanların çıkması ve ardından alevlerin aracı sarması yer alıyor.

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AA / İbrahim Aktaş - Son Dakika Haberleri

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