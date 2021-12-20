Kocaeli'de panelvanla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de panelvanla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de panelvanla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde T.D. yönetimindeki 41 EAE 553 plakalı hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından da E.O. idaresindeki 34 REL 06 plakalı panelvana çarptı.

Kazada yaralanan T.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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