Kocaeli'de panelvanda çıkan yangın söndürüldü
06.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:34
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, panelvanın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, panelvanın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, E.K. idaresindeki 41 D 9679 plakalı panelvanın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Aracın, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bir süre aksayan ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal