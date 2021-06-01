Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı
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Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Kandıra Kefken kara yolu Babakoyu sapağında Yasin K. yönetimindeki 16 AFS 760 plakalı panelvan, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kanal duvarı ile yol arasına sıkışan araçtaki Yasin K. ve Şenol G. yaralandı.

Ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı
Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı
Kocaeli'de panelvan su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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