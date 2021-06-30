Panelvan ile servis minibüsü çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile servis minibüsü çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile servis minibüsü çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi'nde iki sokağın kesiştiği noktada Vedat K. yönetimindeki 41 AAH 2005 plakalı panelvan ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 P 3901 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 34 UH 3512 plakalı kamyonete ve bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal