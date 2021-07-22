Kocaeli'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kocaeli'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ereğli Mahallesi D-130 kara yolu Çiçek Camisi ışıklı kavşakta M.D. idaresindeki 34 CJK 386 plakalı panelvan ile A.A. yönetimindeki 34 BNM 872 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü A.A. ile eşi M.A. ve kızı B.A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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