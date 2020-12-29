Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 571 kişiye ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 571 kişiye ceza uygulandı

29.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:04
Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 571 kişiye ceza uygulandı

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden bin 571 kişi ve 364 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden bin 571 kişi ve 364 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kocaeli'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan denetimlerde mesafe kuralını ihlal eden 155, maske kuralını ihlal eden 786 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 630 kişi ile karantina ihlali yapan 65 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. İş yerleri ve araçların da denetlendiği uygulamalarda yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranması olan 400 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Burak Özçivit Furkan Palalı Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Okan Buruk Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de pandemi kurallarına uymayan bin 571 kişiye ceza uygulandı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:05:40. #1.15#
title