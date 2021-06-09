Kocaeli'de "Palu ailesi"nin yargılanmasına devam edildi
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Kocaeli'de "Palu ailesi"nin yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de 'Palu ailesi'nin yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen ve haklarında verilen karar usul hatası gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozulan 6 kişinin yeniden yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, suça sürüklenen çocuk F.P. ve Havva Palu ile tutuklu sanıklar İsa Palu, Tuncer Ustael, Ayşe Palu ve Emine Ustael hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, duruşmaya katılamayan sanık müdafilerinin mazeretlerinin kabulünü isteyerek, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen tutuklu sanık Emine Ustael, haklarındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Suçu işledikleri yönünde aleyhlerine hiçbir delil olmadığını savunan Ustael, "Madem Havva Palu bu cinayeti biliyordu neden o dönemde ihbarda bulunmadı? Asıl suçlular Havva Palu ve Tahnal ailesidir." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Tuncer Ustael de maktulün öldüğü anda kendisinin de eşinin de orada olmadığını iddia ederek, "Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum ancak daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önce ifadelerimi sunmuştum. Maktul, 20 Aralık 2008'de değil, 19 Kasım 2008'de saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür." diye konuştu.

Suça sürüklenen çocuk F.P'nin avukatı ise mütalaada aynı suç yönünden yeniden ceza talep edildiğini, bu şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olacağını öne sürdü.

Hava Palu'nun avukatı da maktulün ölüm nedeninin bilimsel yöntemlerle tespit edilemediğini savunarak, "Tanık beyanlarıyla ölüm tespitinin yapılması mümkün değildir. Ayrıca suçu kabul etmemekle birlikte müvekkilime sanık Tuncer tarafından ispirto içirildiğini, bu nedenle iradi hareket etmediğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Havva Palu da önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Biz namaza gidip geldiğimizde maktul ölmüştü. Tuncer'e bu ölümü haber vermemiz gerektiğini söyledim ancak o bunu kabul etmedi. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Ayşe ve İsa Palu müdafilerinin mazeretlerini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti.

F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer tutuklu 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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