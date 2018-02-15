Kocaeli'de Palet Fabrikasının Depolama Alanında Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balcık Mahallesi Atatürk Caddesi mevkisinde bulunan bir palet fabrikasının depolama alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine Gebze ile çevre ilçelerin itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.