Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, bir hızar ile paletler zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal