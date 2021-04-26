Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mollafenari Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, bir hızar ile paletler zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Arkadaşında kalan sevgilisiyle tartışınca olayla alakası olmayan insanların evini ateşe verdi
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
Son dakika... Kısıtlamada mangal ile alkol keyfi hem pahalıya patladı hem de hastanede bitti
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:03:00. #1.16#

title