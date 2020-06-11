Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangında hasar oluştu
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Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangında hasar oluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firmanın ahşap palet deposunda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Kocaeli'de palet deposunda çıkan yangında hasar oluştu
11.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir firmanın ahşap palet deposunda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'nde ahşap palet satışı yapan bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir ve Mollafenari gönüllü itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle paletler büyük zarar gördü. Deponun açık alanında hasar görmemiş paletlerin yanmaması için çalışanlar ile itfaiye ekipleri malzemeleri güvenli alana taşıdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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