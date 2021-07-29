Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu
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Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu Kocaeli'nin Çayırovası'nda bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırovası'nda bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan depoda ekipler söndürme çalışması başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu
Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu
Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu
Kocaeli'de palet deposu alevlere telim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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