Kocaeli'de P plaka ihalesine yoğun katılım
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Kocaeli'de P plaka ihalesine yoğun katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen 250 yeni P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti.

Kocaeli'de P plaka ihalesine yoğun katılım
14.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kapalı zarf usulüyle gerçekleşen 250 yeni P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla Kocaeli genelinde kullanılmak üzere 250 adet yeni P plaka ihalesini Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kapalı zarf usulüyle gerçekleşen P plaka ihalesine 563 katılım gerçekleşti. İhale yeni normalleşme tedbirleri kapsamında yapıldı.

Covid-19 salgını nedeniyle ihaleye katılan vatandaşların ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayan vatandaşlar ihale salonuna alınmadı. Salgın nedeniyle vatandaşların sosyal mesafeleri koruması için 3 ayrı noktaya LED ekranlar kuruldu. Vatandaşların bir kısmı ihaleyi dışarıdan takip etti.

Muhammen bedeli 256 bin lira olan P plakanın ihalesine katılım yüksek oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'nun başkanlığında yapılan ihalede UKOME kurul üyelerinin tamamı yer aldı. 250 P plakanın satışının yapıldığı ihaleye 434'ü esnaf, 129'u ise şirket olmak üzere 563 talepli katılım gösterdi. Yapılan ilk incelemelerde 48 dosyada evrak eksikliği tespit edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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