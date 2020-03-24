Kocaeli'de özel sağlık kuruluşlarının çalışanlarına ulaşım ücretsiz oldu Kocaeli'de devlet kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının ardından, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Kocaeli'de devlet kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının ardından, özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

Toplum sağlığı için fedakarca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın geçtiğimiz günlerde, devlet kurumlarında çalışan sağlık personellerinin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Başkan Büyükakın, bu kez de özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara ulaşımı ücretsiz yaptı. Bugün sabah yürürlüğe geçen uygulamada özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsleri, deniz ulaşımını ve tramvayı ücretsiz kullanabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA