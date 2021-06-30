Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
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Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, özel halk otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta M.K. idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Nur Gezgin'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alan çocuğun ailesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Gezgin'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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