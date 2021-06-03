Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı
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Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı

Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın hastaneye kaldırıldı.

Ş.A'nın kullandığı 41 J 4184 plakalı özel halk otobüsü, Hacıhalil Mahallesi Bağdat Caddesi'nde E.Y. idaresindeki 34 BAY 954 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan hamile kadın yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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