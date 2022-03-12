Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki 41 J 4115 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü E.Ö. aracı durdurdu.

Yolcuları indiren şoför, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Güncel, Haberler

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