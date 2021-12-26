Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu yaralanan anne yaşamını yitirdi, 2 kızının ise tedavileri devam ediyor.

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GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu yaralanan anne yaşamını yitirdi, 2 kızının ise tedavileri devam ediyor.

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne A.A. (45) ve kızları İ.H. (15), N.H'ye (10) çarptı.

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan midibüs sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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