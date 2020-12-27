Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

27.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:04
Kocaeli'de özel bir hastanenin başhekimi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede tedavisine başlanan Çetinkaya, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Yaklaşık 1 aydır tedavi gören Çetinkaya, yaşamını yitirdi. Çetinkaya'nın cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Başhekim Çetinkaya'nın vefatı sonrası hastaneden yapılan açıklamada, büyük bir değerin yitirildiği belirtilerek, ailesi ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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