Kocaeli'de Özbekistan uyruklu kadının ölümüne ilişkin bir şüpheli yakalandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın otel odasında ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Özbekistan uyruklu Lola Ibatova'nın otel odasında ölü bulunmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan bir otelde dün, Ibatova'nın (40) görevlilerce ölü bulunması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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