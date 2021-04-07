Oyun oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı
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Oyun oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'de bir kahvehanede oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'de bir kahvehanede oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesindeki bir kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İşletmede yapılan uygulamada, 16 kişinin koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ile maske takma kurallarını ihlal ettikleri ve kahvehanede oyun oynadıkları tespit edildi.

Bunun üzerine ekiplerce işletme sahibi ile içeride bulunanlar hakkında idari işlem yapıldı.

Oyun oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı
Oyun oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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