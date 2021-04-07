Oyun oynayan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem yapıldı

"Çok yüksek riskli" kategorideki Kocaeli'de bir kahvehanede oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen 16 kişi ile işletme sahibine idari işlem uygulandı.