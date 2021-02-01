Kocaeli'de oyun oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı
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Kocaeli'de oyun oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

01.02.2021 01:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 01:24
Kocaeli'de oyun oynayan 6 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de oyun oynanan iş yerindeki 6 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de oyun oynanan iş yerindeki 6 kişiye sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmit'te faaliyet gösteren işletmede sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve oyun oynandığı yönündeki bilgiler doğrultusunda uygulama yapıldı.

Uygulamada, iş yerindeki 6 kişiye yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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