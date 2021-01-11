Kocaeli'de oyun oynayan 14 kişiye idari para cezası uygulandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinde oyun oynayan 14 kişiye idari para cezası verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerinde oyun oynayan 14 kişiye idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir işletmede sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve oyun oynandığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda uygulama yapıldı.

Uygulamada, iş yerindeki 14 kişiye koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ihlal ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu