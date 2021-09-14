Kocaeli'de otoyolda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı - Haberler
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Kocaeli'de otoyolda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otoyolda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul- Bursa istikametinde, jandarma trafik ekiplerince yürütülen sabit radar uygulamasına yüksek hızla seyrederken yakalanan motosiklet sürücüsüyle ilgili inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu sürücü Ş.D'ye trafiği tehlikeye düşürmek ve hız ihlallerinden dolayı 1339 lira idari ceza uygulandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de otoyolda yüksek hız yapan motosiklet sürücüsüne 1339 lira ceza uygulandı - Haberler
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