Kocaeli'de otoyolda meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı
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Kocaeli'de otoyolda meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı

04.11.2020 02:11 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:14
Kocaeli'de otoyolda meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez ilçesi Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 FS 5190 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu sağ şeride park etmek için yavaşladı.

O sırada aynı istikamette giden, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 33 NG 653 plakalı kamyon, Hacı Osman Mahallesi mevkisinde tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerce araçtan çıkarıldı, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışının durması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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