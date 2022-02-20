Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde A.D. yönetimindeki 41 AHK 754 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen G.M. idaresindeki 41 TF 087 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü G.M. ile aynı aileden N.M. ve E.M. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

İstanbul Caddesi, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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