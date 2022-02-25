Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi 944 Sokak'ta İsmail K. yönetimindeki 41 UG 720 otomobil, Emre E'nin kullandığı 41 AIY 088 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Emre E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Otomobil, gençlik, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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