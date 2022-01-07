Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde B.K.O. idaresindeki 07 DJ 003 plakalı motosiklet ile E.A. idaresindeki 16 J 3173 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile yaklaşık 30 metre sürüklenen motorlu kurye B.K.O. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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