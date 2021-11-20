Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Güney yan yol Ankara istikametinde, A.Ç. yönetimindeki 34 FG 7200 plakalı otomobil ile T.K. idaresindeki 34 EBA 394 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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