Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Güney yan yol Ankara istikametinde, A.Ç. yönetimindeki 34 FG 7200 plakalı otomobil ile T.K. idaresindeki 34 EBA 394 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ESENLER'DE TELEFONCUDAN 200 BİN LİRALIK MALZEMEYİ BÖYLE ÇALDILAR

ESENLER'DE TELEFONCUDAN 200 BİN LİRALIK MALZEMEYİ BÖYLE ÇALDILAR

 Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Profesörden İstanbul için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miladını doldurdu

Profesörden İstanbul için korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fayı miladını doldurdu

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title