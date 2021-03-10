Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ömer Uçar, tedavi gördüğü Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Ömer Uçar'ın cenazesi Dilovası ilçesinde toprağa verildi.
Dün, Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda seyreden Ö.U. idaresindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkmak için manevra yapan A.K'nin kullandığı 41 UV 782 plakalı otomobille çarpışmıştı.
Kazada ağır yaralanan Ömer Uçar, sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal