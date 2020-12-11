Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

11.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:45
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafapaşa Mahallesi'nde B.O. idaresindeki 34 UU 4270 plakalı otomobil ile B.K'nin kullandığı 06 EF 5301 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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