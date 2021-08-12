Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Alper F. idaresindeki 37 HH 290 plakalı motosiklet, Beylikbağı mevkisinde S.N. yönetimindeki 41 EK 878 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu savrulan motosiklet, bariyerleri aşarak devrildi.
Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alper F'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal