Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Muhammed A. idaresindeki 34 GEC 06 plakalı motosiklet, Anibal kavşağı mevkisinde Metin T. yönetimindeki 34 BC 5930 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza nedeniyle motosikletten düşen Özbekistan uyruklu Nigora Usanova yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal