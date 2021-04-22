Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Muhammed A. idaresindeki 34 GEC 06 plakalı motosiklet, Anibal kavşağı mevkisinde Metin T. yönetimindeki 34 BC 5930 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle motosikletten düşen Özbekistan uyruklu Nigora Usanova yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de yolun karşısına geçerken peş peşe 3 aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nevşehir'de 3 otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika | Adana'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:16:06. #1.15#

title