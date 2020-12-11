Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

11.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:37

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobilin yayaya ve bir lokantanın camına çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir otomobilin yayaya ve bir lokantanın camına çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi'nde rampadan inen, A.Y. idaresindeki otomobil, Talgır Sokak kesişiminde, önce yolun karşısına geçen bir yayaya, daha sonra da köşedeki lokantanın camına çarptı. Kazada, otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı.

Lokanta çalışanı Davut Şentürk, dün akşam aniden bir gürültü duyduklarını, dışarıya doğru baktıklarında bir otomobilin dükkanın camına çarptığını gördüklerini söyledi.

Kazada otomobilin bir yayaya çarptığını ve görür görmez ona yardım ettiklerini anlatan Şentürk, yolun kenarındaki uyarı levhasının otomobili yavaşlatarak iş yerine girmesini önlediğini ifade etti.

Kaza anı ise lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, rampadan inen otomobilin yolda yürüyen yaya ve lokantanın yere sıfır olan camına çarptığı görülüyor.

Görüntülerde, çarpmayla birlikte savrulan ve camın kırılmasıyla lokantanın içine giren yayaya çevreden geçenlerin müdahale etme anı yer alıyor.

Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobilin yayaya ve iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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