Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere mevkisinde 41 AB 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı.
Daha sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA