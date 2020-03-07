Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

07.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:16
Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

'nin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu mevkisinde 41 AB 566 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı.

Daha sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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